Насиров заявляет, что сдал все документы, дающие ему право на выезд из Украины

Отстраненный от выполнения обязанностей глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров, который вышел из СИЗО под залог в 100 млн грн, заявляет, что сдал в Главное управление Государственной миграционной службы Украины в городе Киеве документы, дающие ему право на выезд из страны.

Об этом Насиров сообщил на своей странице в Facebook.

«Как и обещал, продолжаю информировать - сегодня прибыл в ГУ Государственной миграционной службы Украины в городе Киеве, чтобы выполнить обязанности в соответствии с постановлением суда и сдать на хранение документы, имеющиеся у меня, и которые дают право на выезд, кроме тех, которые изъяли», - написал он.

Насиров в очередной раз подчеркнул, что «никогда не собирался скрываться от следствия, а наоборот всегда был и готов сотрудничать с органами досудебного расследования».

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Как сообщал УНИАН, Насиров подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать необоснованные решения о рассрочке налогового долга трем ООО. Такими решениями государству причинен ущерб на сумму почти 2 млрд грн.

6 марта в Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что Насиров имеет гражданство Великобритании, а также Венгрии. По данным НАБУ, Насиров является владельцем британского паспорта с мая 2012 года.

В свою очередь Насиров опровергает наличие у него иностранного гражданства.