У СБУ есть данные, что в Крыму находятся политики из Европы - Тандит

Служба безопасности Украины начала проверять информацию о визите украинских депутатов в оккупированный Россией Крым. Об этом сообщил советник председателя СБУ Юрий Тандит в комментарии телеканалу "112 Украина".

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"Могу лишь заверить, что мы действительно будем действовать в рамках закона, мы проверяем информацию насчет граждан Украины. Могу подтвердить то, что ряд самоназначенных должностных лиц из Донецка и Луганска действительно въехали в наш аннексированный Крым, очевидно, что их, в том числе, и имеют в виду российские политики. Могу подтвердить информацию, что, по нашим данным, на территории нашего аннексированного Крыма находятся политики из стран зарубежья и Европы, в том числе", - заявил Тандит.

Советник главы СБУ отказался уточнять, как будет проводится проверка информации о депутатах. Также Тандит пообещал официально сообщить о результатах, когда они будут известны.

"О решении мы сообщим, это будет официальное решение СБУ, мы будем действовать в рамках закона реагировать на эту информацию также, как и министерство иностранных дел", - заявил Тандіт.

Как сообщал УНИАН, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов поручил Службе безопасности Украины проанализировать информацию относительно пребывания в Крыму политиков из европейских и других стран для введения против них санкций.

«СБУ должна подготовить и подать на рассмотрение СНБО Украины перечень официальных лиц из Европарламента, а также политиков из стран Европейского Союза, СНГ и Латинской Америки, которые, по сообщениям российских СМИ, прибыли с трехдневным визитом в аннексированного Крыма», - сказал Турчинов.