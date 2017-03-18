ГПУ семь раз за два года обращалась к США насчет допроса Манафорта – CNN

Как сообщает телеканал CNN, прокуроры в Киеве заявили, что они семь раз за последние два года обращались за помощью в организации допроса Манафорта, в том числе присылали письма директору ФБР Джеймсу Коми и сотрудникам Департамента юстиции США. Украинские чиновники заявили, что представители властей США не ответили на эти просьбы.

Представители американских властей подтвердили CNN, что запросы были получены, но отказались от дальнейших комментариев.

При этом в публикации на сайте телеканала подчеркивается, что согласно договору о "взаимной правовой помощи", обе страны должны регулярно помогать друг другу в правоохранительных вопросах, таких как сбор заявлений и других доказательств для судебного преследования.

Официальные запросы со стороны специального подразделения украинской прокуратуры начались в декабре 2014 года, и связаны с делом о коррупционной деятельности экс-министра юстиции Украины Александра Лавриновича.

Как отмечает телеканал, Манафорту не было предъявлено обвинений в совершении преступления. Прокуроры намерены взять у него показания, заявил начальник управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк.

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Генпрокуратура подозревает Лавриновича в растрате из госбюджета более 8,5 млн грн (ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины). Речь идет о растрате путем злоупотребления служебным положением государственных средств в сумме свыше 8,5 млн грн, незаконно и необоснованно потраченных на привлечение нью-йоркской юридической фирмы "Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom" с целью сокрытия фактов преступного нарушения законодательства правоохранительными органами и судом при осуществлении расследования и судебного рассмотрения в суде дела экс-премьер-министра, лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко.

В 2015 году суд избрал Лавриновичу меру пресечения в виде залога в размере 1,2 млн грн. Также Печерский районный суд Киева по ходатайству следователя главного следственного управления Генпрокуратуры принял решение об аресте дома и трех автомобилей экс-министра Лавриновича.

Сотрудники офиса Горбатюка показали CNN документ о семи отдельных случаях, когда прокуроры просили американскую власть о помощи.

Первое письмо было отправлено в декабре 2014 года в Управление Департамента юстиции США по международным делам с запросом на допрос Грегори Крейга, партнера Skadden, который также служил в качестве адвоката Белого дома в администрации Обамы.

В декабре 2015 года офис Горбатюка направил еще одно письмо в Департамент юстиции с просьбой допросить Манафорта.

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Поводом для запроса стало обнаружение двух электронных писем прокурорами. Содержание этих писем было предоставлено CNN: в одном из них Крейг попросил Манафорта помочь обеспечить его документами из Украины, необходимыми для доклада Skadden, а в другом, между работником Skadden и украинским чиновником, упоминается присутствие Манафорта на встрече с министром юстиции.

Прокуроры также показали CNN документацию, которую они прислали американскому Минюсту, где указано, что «хорошо известный американский политтехнолог Пол Манафорт участвует в отношениях между Skadden и министерством юстиции Украины".

В этих материалах отмечается, что Манафорт «посоветовал представителям бывшего правительства Украины нанять юридическую фирму (Skadden – ред.) и присутствовал во время переговоров об этой проблеме."

Манафорт отказался предоставить комментарий по этой истории.

Последнее письмо датировано сентябрем 2016 года, когда Генеральный прокурор Украины направил письмо директору ФБР Джеймсу Коми с просьбой объяснить, почему американская власть не оказывает помощь.

Как сообщал УНИАН, ранее в западной прессе появилась информация, основанная на полученной хакерами переписке дочерей Манафорта, о том, что одна из них подозревает отца в причастности к массовым расстрелам на Майдане.