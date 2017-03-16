Винницкий облсовет требует принять закон о временно оккупированных территориях

16 марта Винницкий областной совет на внеочередной сессии принял обращение к Президенту, Премьер-министру и Председателю Верховной Рады Украины по поводу торговли с террористами. За документ проголосовали 53 из 56 присутствующих депутатов.

В частности, областной совет требует прекратить перемещение товаров через линию соприкосновения, обеспечить решение соответствующих органов о деятельности предприятий и учреждений, в том числе банков с российским капиталом, вынести на рассмотрение Верховной Рады законопроект «О временно оккупированной территории» и принять его в целом.

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Как известно, Винницкий областной совет на протяжении длительного времени не мог собраться на сессию. Заседания срывали представители «Блока Петра Порошенко» и «Оппозиционного блока», отмечают в Винницком УКРОПе.

«Вчера председатель облгосадминистрации Валерий Коровий отметил, что соберет депутатов. Этим он себя и выдал. Согласно какому закону председатель ОГА созывает депутатов? Почему глава области, а не председатель областного совета Анатолий Олейник, который должен делать это в соответствии с должностью? Теперь понятно, кто руководитель этого спектакля: депутатов не могли собрать пять раз, а представители «Блока Петра Порошенко» и «Оппозиционного блока» упорно игнорировали сессию. С каких это пор у нас БПП и «Оппоблок» работают в одной команде?» – прокомментировал ситуацию председатель фракции УКРОПа Григорий Зозуля.

Напомним, проведения этой сессии активисты и представители некоторых политических партий, в частности «Украинского объединения патриотов – УКРОП», добивались три дня. После задержания участников блокады возле железнодорожной станции Кривой Торец Винницу накрыла волна протестов. В понедельник, 13 марта, активисты митинговали под зданием облуправления СБУ. Во вторник, 14 марта, под облсоветом собрались неравнодушные граждане, представители «Азова», УКРОПа, «Батькивщины», «Свободы», «Движения новых сил», «Народного контроля», «Народной самообороны» и Автомайдана Виннитчины, а также бойцы АТО.

У входа в админздание заместитель председателя Винницкой областной организации УКРОПа Олег Долинский зачитал требования к властям области. Так, активисты настаивали на проведении внеочередной сессии областного совета не позднее 16 марта. Сессия, которую должны были провести в 10 часов утра 15 марта, превратилась в фарс. Пять раз заседания срывали из-за отсутствия кворума. Чтобы заставить депутатов собраться на сессию, активисты дважды перекрывали движение транспорта в центре Винницы. Вечером под Винницкой ОГА горели шины. Необходимое количество депутатов удалось собрать лишь с шестой попытки.