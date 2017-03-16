"Крымская весна": в России озвучили "причины" оккупации полуострова

"Сегодня необычный день, в эти мартовские дни мы празднуем третью годовщину (события) в современной истории нашей страны – России, которая получила романтическое, поэтическое название "крымская весна", - передает слова официального представителя МИД России Марии Захаровой собственный корреспондент УНИАН.

"Вхождение полуострова в состав РФ стало законной формой реализации права крымчан на самоопределение", - заявила Захарова.

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По ее мнению, "все это происходило на фоне "террора" и "запугивания политических оппонентов и целых регионов Украины.

Как сказала Захарова, 17 марта 2014 года Крым стал "независимым суверенным государством", а 18 марта он вошел в состав РФ. По ее мнению, "жизнь подтвердила правомерность" такого решения.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав «референдум» по его самоопределению. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ. 18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый договор о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.