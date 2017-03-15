Высказывания Аксенова о монархии в России подпадают под статью об экстремизме – СМИ

В высказываниях «главы» оккупационных властей Крыма Сергея Аксенова о монархии в России есть признаки экстремизма. Об сообщает агентство FlashCrimea со ссылкой на источник в местном управлении Следственного комитета.

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«Высказывания Аксенова о смене формы правления - под ряд статей уголовного кодекса РФ, но, как вы сами понимаете, без санкции сверху никто никакого разбирательства и преследования проводить не будет», - сказал собеседник агентства.

По его словам, одной из статей, под которую точно подпадают высказывания Аксенова, является статья 280 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), максимальное наказание по которой составляет до 4 лет лишения свободы.

Как сообщалось, Аксенов в эфире телеканала «Первый Крымский» заявил, что считает необходимой для России новую форму правления - монархию. По его мнению, в РФ необходимо единоначалие: поскольку у страны есть внешний враг, президенту нужно больше прав, «вплоть до диктатуры».

Как сообщал УНИАН, 15 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не поддерживают инициативу оккупационных властей Крыма ввести в России монархию и диктатуру.

«Президент неоднократно уже говорил на этот счет, он, скажем так, без оптимизма относится к подобным идеям», - сказал Песков.

Он отметил, что в течение последних пяти лет президент РФ неоднократно вынужден был в том или ином контексте отвечать на такие вопросы.