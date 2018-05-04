Заслуживает ли Тимошенко критики за газовые соглашения?

На политические процессы влияет «РосУкрЭнерго»... У Ющенко приступ ревности... За то, что правительство Тимошенко фактически сработало в интересах России, должен отвечать и Президент... Экспертные оценки Сегодня Президент и представители его Секретариата подвергли критике газовые договоренности правительства Тимошенко в Москве (смотрите комментарии Виктора Ющенко, Виктора Балоги, Александра Шлапака). Мы поинтересовались у украинских экспертов, как они оценивают спор между Президентом Украины и правительством по газовым вопросам и чего ждать от заключенного договора между Нафтогазом и Газпромом.

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает, что заявления работников Секретариата Президента являются «последовательной позицией по дискредитации правительства». Он отмечает влияние в политических процессах компании «РосУкрЭнерго».

«Когда компания, имеющая четыре стола и пять компьютеров, получает прибыль около миллиарда долларов, то за такие страшные деньги можно купить кого угодно, – отмечает эксперт. – То, что они купили определенных депутатов – это видно по тому, как те защищают интересы РУЭ».

Погребинский отмечает, что для проведения объективного расследования следует сменить руководство Временной следственной комиссии ВР по вопросам газотранспортной системы.

«Руководить комиссией не может Инна Богословская, ведь вполне очевидно, что она играет на стороне «РосУкрЭнерго», – считает политолог. – Нужно сменить руководство комиссии, чтобы ее возглавил человек, не имеющий отношения к «РосУкрЭнерго», и уже потом разобраться, какова роль в газовом споре Президента Ющенко и руководителя «Нафтогаза» Дубины.

В то же время руководитель Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко убежден, что на фоне экономического кризиса не следует преувеличивать газовый спор между Ющенко и Тимошенко, поскольку он мало влияет на электоральные симпатии граждан.

«Вполне логично, что непосредственно Президент и премьер-министр вели себя в газовом споре достаточно сдержанно, не позволяя резких выпадов друг против друга, – сказал политолог. – В дальнейшем ситуация не изменится – резкая критика будет исходить разве что от окружений Ющенко и Тимошенко».

«Президентская сторона понимает, – отмечает Фесенко, – что ничего хорошего война с Тимошенко Ющенко не приносит, а выигрывает от этого Виктор Янукович.

«Именно систематическая критика в адрес премьер-министра весь прошлый год и привела к такому стремительному падению рейтинга Президента», – констатирует политолог.

Однако с возобновлением работы Верховной Рады, по мнению Фесенко, следует ждать обвинений в связи с деятельностью «РосУкрЭнерго», которые глава комиссии Инна Богословская попытается незаметно сгладить. А стороны оппозиции будет звучать очень жесткая критика правительства. А коммунисты и бютовцы, наоборот, будут критиковать Президента.

Директор PR-группы «Polittech» Тарас Березовец раскритиковал сегодняшние заявления представителей Секретариата Президента о газовых договоренностях в Москве.

“У Виктора Ющенко опять случился приступ ревности из-за очередной дипломатической победы Тимошенко”, – отмечает эксперт.

Березовец заявил, что никто иной, как Президент, повысил с 1 декабря 2008 года цену на газ для населения на 35%, несмотря на мировое падение цен на него и то, что это был газ украинской добычи».

Со своей стороны директор Центра социальных исследований «София» Андрей Ермолаев отметил, что «команда Президента пыталась использовать ситуацию с конфликтом для усиления субъектности Украины в переговорах».

«Мы видим, что в новых контрактах в Европе мы имеем более умеренную цену – от 200 до 300 долл., – заявил политолог. Также это касается и вопроса о цене транзита. Это все было отражено в директивах Президента. Поэтому понятно, что когда Тимошенко привезла из России странную цену – 360 долл. на первый квартал – и сохранение действующей ставки на транзит, представители Президента дали этому критическую оценку».

С другой стороны, считает Ермолаев, Ющенко также должен отвечать за то, что такая ситуация была допущена.

«Немало радикальных идей в процессе переговоров принадлежали Президенту, – сказал он. – За факторы, при которых правительство Тимошенко фактически сработало в интересах России, часть политической ответственности должен нести и Президент».

Также эксперт отмечает, что при таких условиях правительству Тимошенко ничего не оставалось, как принять условия Газпрома и презентовать их как собственное достижение. Ермолаев отмечает, что «это первый крупный контракт в 2009 году, который, несмотря на все прогнозы специалистов, подтвердил высокую цену на газ».

Директор Центра политического маркетинга Василий Стоякин считает, что заявления Секретариата вызваны «тем, что Президент в который раз проиграл в борьбе с Тимошенко за статус человека, который способен построить отношения с Россией».

«Ющенко сделал все возможное, чтобы сорвать переговоры, – сказал политолог. – Но Тимошенко привезла из Москвы именно то, чего от нее требовали и что считали недостижимым – не только возобновление транзита, но и поставки газа в Украину, причем с прозрачной ценой, без коррупционной составляющей.

Однако эксперт убежден, что «даже если бы Тимошенко принесла и вовсе бесплатный газ, ее бы все равно подвергли критике».

Александр Коляда