Коллектив "Сбербанка" РФ в Украине призвал Порошенко принять меры для восстановления своей работы

Об этом говорится в направленном УНИАН открытом письме трудового коллектива ПАО «Сбербанк», который, по данным учреждения, состоит из более двух тысяч украинских граждан.

«Сбербанк» является одним из крупнейших украинских коммерческих банков и осуществляет свою деятельность на основании лицензии Национального банка строго в рамках украинского законодательства, что подтверждают многочисленные проверки регулятора и контролирующих органов. Мы обслуживаем более миллиона украинских граждан, тысячи отечественных предприятий. Банк является одним из крупнейших плательщиков налогов в Украине – за последние 3 года сумма всех налогов и сборов, которые были уплачены банком в государственный и местных бюджетов, составила 1,8 млрд грн», - отмечается в письме.

Банк сообщил, что 13 марта около сотни неизвестных лиц заблокировали вход в центральный офис и более четырехсот сотрудников в здании банка. 14 марта неизвестные лица продолжают блокировать здание и не допускают сотрудников к рабочим местам, а клиентов – к осуществлению банковских операций.

«Коллектив «Сбербанка» решительно осуждает сознательный подрыв деятельности банка, нарушение конституционных прав и личной свободы украинских граждан, которые являются клиентами и сотрудниками банка. По факту данных нарушений банк неоднократно обращался в правоохранительные органы. Их реакции или действий в отношении нарушителей закона не было», - сообщается в письме.

Авторы письма подчеркивают, что игнорирование закона в отношении украинского коммерческого банка, его коллектива и клиентов влияет не только на работу учреждения, но и на весь банковский сектор Украины, вызывая недоверие вкладчиков и инвесторов к банковской системе в целом, а также неблагоприятно сказывается на инвестиционном климате в стране, оценке ситуации в ней и ее имидже на международной арене.

Как сообщал УНИАН, 7 марта в российских СМИ появилась информация о том, что российский «Сбербанк» готов к обслуживанию в своих отделениях на территории РФ клиентов, которые предъявляют «паспорта» так называемых «ДНР» и «ЛНР», руководствуясь соответствующим указом президента РФ о признании этих псевдодокументов.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал отреагировать на заявление российского «Сбербанка» Национальный банк, который в свою очередь заявил, что в случае подтверждения информации о приемке этим учреждением «паспортов» непризнанных «ДНР» и «ЛНР» будет инициировать санкции Совета национальной безопасности и обороны в виде запрета возврата дочерними структурами в Украине в пользу материнских структур в РФ займов и уплаты процентов по ним.

В то же время, дочерний банк российского «Сбербанка» в Украине заявил о строгом соблюдении в своей работе международного законодательства и законодательства Украины.

13 марта активисты, которые требуют аннулировать лицензию «Сбербанка России», замуровали центральный вход в отделение этого учреждения на улице Владимирской в центре Киева. Еще один вход они заблокировали мешками с песком. Участники акции также заявляли о намерении не пустить на работу сотрудников финучреждения сегодня, 14 марта.