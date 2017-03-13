Главе МИД Люксембурга масштабные разрушения в Широкино напомнили иракский Мосул

Как сообщается на сайте Министерства обороны Украины, Асельборн вместе с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным и председателем Донецкой военно-гражданской администрации Павлом Жебривским посетили Широкино.

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В Минобороны отметили, что представитель страны Европейского Союза воочию увидел масштабы разрушения в этом населенном пункте. Отмечается, что глава МИД Люксембурга заявил журналистам, что был поражен увиденным. "Нечто подобное я наблюдал только в городе Мосул в Ираке, когда в конце прошлого года побывал там", - отметил он.

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Также Асельборн подчеркнул, что Евросоюз будет и в дальнейшем поддерживать Украину и продолжать оказывать ей материальную помощь. В частности, он сообщил, что «привез с собой 500 тысяч евро, которые будут переданы международной организации Красный Крест для оказания помощи населению в наиболее пострадавших районах Донбасса».

В Минобороны отметили, что Широкино остается горячей точкой на карте АТО. Ежедневно враг обстреливает этот населенный пункт с использованием оружия, запрещенного Минскими соглашениями.