Активисты заблокировали мешками с песком второй вход в отделение "Сбербанка России" в Киеве

Активисты заблокировали мешками с песком второй вход в отделение «Сбербанка России» на улице Владимирской в центре Киева.

Активисты заявили журналистам, что намерены завтра не пустить на работу сотрудников финучреждения, передает корреспондент УНИАН.

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Как сообщал УНИАН, участники акции требуют аннулировать лицензию этого финансового учреждения.

Перед этим активисты замуровали центральный вход в отделение «Сбербанка России» и заявили, что намерены охранять ночью кирпичную ограду. Они также привязали скотчем синие и желтые флаги с трезубцами к бетонным клумбам. В акции принимают участие около 50 человек.

***В Украине проходит кампания, активисты которой требуют запретить работу в стране российских банков: «ВТБ Банк», «Сбербанк России» и «Проминвестбанк».

В Национальном банке заявляют, что полномочия по ограничению присутствия российского капитала в Украине есть только у Верховной Рады и Совета национальной безопасности и обороны.