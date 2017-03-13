В МИД требуют от России освободить задержанных на админгранице с Крымом правозащитников

В Министерстве иностранных дел Украины требует от Российской Федерации освободить задержанных на административной границе с аннексированным Крымом украинских правозащитников Ольгу Скрипник и Владимира Чекрыгина.

Об этом пресс-секретарь МИД Марьяна Беца сообщила в Twitter.

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«РФ продолжает нарушать права человека. Давление на правозащитников недопустимо. Требуем освобождения украинских граждан», - написала Беца.

Как сообщал УНИАН, по данным главы Центра информации о правах человека Татьяны Печончик, сегодня, 13 марта, сотрудники ФСБ РФ задержали на админгранице с оккупированным Крымом двух представителей Крымской правозащитной группы. «ФСБ задержала в нейтральной зоне в пункте пропуска Каланчак правозащитников, представителей Крымской правозащитной группы Crimean Human Rights Group Ольгу Скрипник и Владимира Чекрыгина», - сообщила она.

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба намерен проинформировать СЕ о задержании правозащитников.