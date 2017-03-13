ЕС продлил санкции за угрозу территориальной целостности Украины

"13 марта 2017 года Совет продлил ограничительные меры в связи с действиями, которые наносят вред или создают угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, еще на шесть месяцев, до 15 сентября 2017 года", - говорится в сообщении на сайте Совета ЕС.

Отмечается, что меры включают в себя замораживание активов и запрет на въезд.

Как сообщал УНИАН, в сентябре прошлого года Европейский Союз утвердил решение о продлении еще на полгода санкций, примененных против 146 граждан и 37 компаний за нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины.

А 9 марта 2016 Евросоюз продлил на полгода санкции, примененные 17 марта 2014 Советом ЕС против физических и юридических лиц за «действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».