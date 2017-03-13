Тимошенко поделилась своей "самой большой болью"

Лидер "Батькивщины" и народный депутат Юлия Тимошенко в эксклюзивном интервью ТСН.Тиждень рассказала о разрыве отношений с ее экс-правой рукой Александром Турчиновым.

"Это (разрыв отношений с Турчиновым - УНИАН.) - моя самая большая боль. Отношений у нас сейчас и коммуникаций никаких. Я его давно простила, но общения никакого нет", - заявила она.

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Также Тимошенко вспомнила, что когда вышла из тюрьмы, у нее остались те, кто был рядом: "Когда жизнь так тебя проверяет и бросает в такие мясорубки, а люди говорят: "Она уже как политик умерла, ее нет. И зачем возле нее находиться?". Но находятся те, кто остается".

По словам политика, у нее остались Немыря, Кожемякин, Иван Кириленко, сергей Власенко, Кондратюк, Сенченко, Павловский и все руководители областных ячеек партии.

"Именно поэтому я смогла пройти путь реанимации. Потому что возвращаться из тюрьмы чрезвычайно трудно, это как с того света", - рассказала нардеп.