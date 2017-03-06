НАБУ обжаловало закрытие дела в отношении главного санврача Протаса

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины, соответствующая жалоба направлена на имя руководителя САП Назара Холодницкого 3 марта.

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В жалобе говорится в частности о том, что детективы Бюро собрали исчерпывающую доказательную базу и не соглашаются с решением старшего прокурора группы прокуроров САП Василия Кричуна об отсутствии состава преступления, а также просят Холодницкого отменить постановление о закрытии уголовного производства и сменить группу прокуроров.

Как сообщал УНИАН, главного санитарного врача Украины Протаса задержали 30 июня по подозрению в организации схемы по хищению 400 тыс грн бюджетных средств под видом выделения премий ко Дню медицинского работника. Вместе с Протасом был задержан начальник департамента Государственной санитарно-эпидемиологической службы Чепурный.

Детективы НАБУ сообщили задержанным о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) и по ч.5 ст.27 и ч.4 ст.368 УКУ.

2 июля Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения Протасу в виде уплаты более 413 тыс. грн залога.