НАБУ завело дело на нардепов за препятствование доставке Насирова в Институт кардиологии

Как сообщили УНИАН в пресс-службе НАБУ, действия лиц, которые оказали сопротивление сотрудникам Бюро, квалифицированы по ч.2. ст. 342 Уголовного кодекса Украины («Сопротивление работнику правоохранительного органа во время выполнения им служебных обязанностей»).

В НАБУ напомнили, что 4 марта группа людей, которые называли себя народными депутатами, препятствовали сотрудникам Бюро беспрепятственно доставить Насирова на обследование в упомянутое медицинское учреждение с целью проведения объективной оценки состояния его здоровья.

Как сообщал УНИАН, в субботу, 4 марта, на запрос НАБУ голову ГФС из «Феофании» перевезли в Институт кардиологии имени Стражеско для подтверждения или опровержения диагноза.

По достоинству с заключением Института, у Насирова диагностирована гипертоническая болезнь II стадии, высокого риска. По состоянию на 4 марта неотложной помощи он не нуждался. В документе указано, что при стабилизации артериального давления пациент может продолжать лечение в амбулаторных условиях.

Читайте такжеНасиров имеет гражданство Венгрии и Великобритании - САП

***Насиров подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, давал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконные указания принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга трем ООО. Такими решениями государству нанесен ущерб на сумму почти 2 млрд грн.

Насиров был уведомлен о подозрении 2 марта. Однако суд не смог избрать ему меру пресечения в течение 4-5 марта, и срок задержания Насирова истек после 23.00 5 марта.

3 марта Кабинет министров отстранил Насирова от исполнения обязанностей председателя ГФС на время проведения расследования.