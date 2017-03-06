НАБУ завело дело на нардепов за препятствование доставке Насирова в Институт кардиологии

20:39, 06 марта 2017
Политика
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Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство по факту событий, которые произошли 4 марта возле здания Института кардиологии имени академика Н.Д. Стражеско, куда из больницы «Феофания» был доставлен руководитель Государственной фискальной службы Роман Насиров.

Дело відурито за за ч.2. ст. 342 Уголовного кодекса Украины / фото: УНИАН

Как сообщили УНИАН в пресс-службе НАБУ, действия лиц, которые оказали сопротивление сотрудникам Бюро, квалифицированы по ч.2. ст. 342 Уголовного кодекса Украины («Сопротивление работнику правоохранительного органа во время выполнения им служебных обязанностей»).

В НАБУ напомнили, что 4 марта группа людей, которые называли себя народными депутатами, препятствовали сотрудникам Бюро беспрепятственно доставить Насирова на обследование в упомянутое медицинское учреждение с целью проведения объективной оценки состояния его здоровья.

Как сообщал УНИАН, в субботу, 4 марта, на запрос НАБУ голову ГФС из «Феофании» перевезли в Институт кардиологии имени Стражеско для подтверждения или опровержения диагноза.

По достоинству с заключением Института, у Насирова диагностирована гипертоническая болезнь II стадии, высокого риска. По состоянию на 4 марта неотложной помощи он не нуждался. В документе указано, что при стабилизации артериального давления пациент может продолжать лечение в амбулаторных условиях.

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***Насиров подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, давал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконные указания принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга трем ООО. Такими решениями государству нанесен ущерб на сумму почти 2 млрд грн.

Насиров был уведомлен о подозрении 2 марта. Однако суд не смог избрать ему меру пресечения в течение 4-5 марта, и срок задержания Насирова истек после 23.00 5 марта.

3 марта Кабинет министров отстранил Насирова от исполнения обязанностей председателя ГФС на время проведения расследования.

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Теги: #суд#Насиров#НАБУ