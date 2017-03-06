Полтавский облсовет принял обращение о поддержке блокады торговли с террористами

Рассмотрение соответствующего вопроса в Полтавском облсовете инициировал руководитель фракции УКРОП Сергей Соловей.

В целом за обращение проголосовали 52 депутата из 70 присутствующих.

«Я убежден, что сейчас нельзя стоять в стороне от ситуации, когда для одних война – это борьба за свое государство, а для других – циничный бизнес. Поэтому наш долг – прекратить торгово-экономические отношения с врагом. Сегодняшнее голосование ярко продемонстрировало позицию депутатского корпуса и всей общины Полтавщины», – прокомментировал Сергей Соловей.

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В принятом документе отмечается: «В настоящее время очевидным является факт, что подконтрольные Кремлю фейковые «республики» через коррупционные схемы наполняют свои бюджеты, из которых финансируется деятельность террористов, в частности боеприпасы, которыми они ведут огонь по нашим войскам. На территорию Украины из неподконтрольных областей по контрабандным каналам попадает оружие, наркотики, контрафактная и фальсифицированная продукция (речь идет об алкоголе, табачных изделиях, лекарствах и т. п.). Кроме того, через линию разграничения в Украину поставляются и реализуются нефтепродукты, уголь, вследствие чего террористы и их сторонники-олигархи наполняют свои карманы».

Следовательно, Полтавский областной совет требует:

- на законодательном уровне принять меры по усилению контроля за перемещением лиц через временно оккупированную территорию Украины;

- провести масштабное расследование касательно предоставления разрешений на оптовые поставки продукции из оккупированного Донбасса на территорию Украины;

- установить мораторий на ввоз грузов (товаров) на временно оккупированную территорию Украины и вывоз грузов (товаров) с нее, за исключением гуманитарных грузов (товаров), которые ввозятся на временно оккупированную территорию Украины под контролем специально делегированных представителей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе или с участием Международного комитета Красного Креста и Красного Полумесяца;

- прекратить преследование ветеранов добровольческих батальонов, которые начали блокаду торговли с террористами в Луганской и Донецкой областях.