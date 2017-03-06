Боевики не допускают миссию Красного креста к заложникам – Геращенко

Об этом на своей странице в Facebook написала представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

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Она отметила, что провела встречу с президентом МККК Петером Маурером, на которой поблагодарила комитет за усилия по поддержке граждан, пострадавших от конфликта.

"Украина в рамках работы гуманитарной группы в Минске настаивает на привлечении МККК к поиску пропавших без вести, освобождению заложников. Не было ни одной из 50 встреч в Минске, где бы не поднимался этот вопрос. И нет объяснения, почему украинские тюрьмы являются открытыми для МККК и других международных миссий, а все пенитенциарные учреждения на оккупированных территориях и в РФ, где есть украинские политзаключенные, остаются закрытыми", - подчеркнула депутат.

Она также подчеркнула, что представителям МККК "не позволяют навестить украинцев в ОРДЛО, передать им письма или посылки от родственников".

Кроме того, отметила первый вице-спикер, "ОРДЛО против привлечения МККК к процессу освобождения заложников". "Мы предлагали, чтобы миссия Красного креста и комитет ООН по правам человека собрали заявления тех людей, которые есть в списках ОРДЛО на освобождени, но которые желают остаться на контролируемых украинской властью территориях. Но на данном этапе эту миссию будет выполнять только представительство ООН по правам человека, так договорились в Минске", - отметила Геращенко.

Она добавила, что делается все для того, чтобы этот этап был пройден как можно быстрее и был открыт путь к освобождению незаконно удерживаемых украинцев.