Судебное заседание по избранию меры пресечения Насирову началось (завершено)

Как передает корреспондент УНИАН, Насирова доставили в зал суда на носилках. Он находится в металлической клетке, рядом с ним дежурят врачи скорой помощи.

Многие люди, в том числе журналисты, не смогли попасть в зал суда из-за отсутствия мест.

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Возле здания суда дежурят правоохранители.

Взрывотехники, которых вызвали в здание суда после сообщения о заминировании, не нашли каких-либо взрывоопасных предметов.

Как сообщал УНИАН, Насиров подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга трем ООО. Такими решениями государству нанесен ущерб на сумму почти 2 млрд грн.

3 марта Кабинет министров отстранил Насирова от должности председателя ГФС на время проведения расследования.

3 марта адвокаты заявляли, что Насирова в больнице «Феофания» прооперировали. Сегодня его из "Феофании" перевезли в Институт кардиологии имени академика Н.Д.Стражеско. Как пояснили в НАБУ, его доставили в другое медучреждение для подтверждения или опровержения диагноза. Вечером Насирова вывезли из Института кардиологии.

Заседание суда по избранию Насирову меры пресечения должно было начаться в 19.00 в помещении Шевченковского райсуда Киева. Ходатайство должен рассмотреть судья Соломенского райсуда.