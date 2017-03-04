Судебное заседание по избранию меры пресечения Насирову началось (завершено)
Судебное заседание по рассмотрению ходатайства прокуратуры об избрании меры пресечения отстраненному от должности председателя Государственной фискальной службы Роману Насирову началось.
Как передает корреспондент УНИАН, Насирова доставили в зал суда на носилках. Он находится в металлической клетке, рядом с ним дежурят врачи скорой помощи.
Многие люди, в том числе журналисты, не смогли попасть в зал суда из-за отсутствия мест.
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Возле здания суда дежурят правоохранители.
Взрывотехники, которых вызвали в здание суда после сообщения о заминировании, не нашли каких-либо взрывоопасных предметов.
Как сообщал УНИАН, Насиров подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга трем ООО. Такими решениями государству нанесен ущерб на сумму почти 2 млрд грн.
3 марта Кабинет министров отстранил Насирова от должности председателя ГФС на время проведения расследования.
3 марта адвокаты заявляли, что Насирова в больнице «Феофания» прооперировали. Сегодня его из "Феофании" перевезли в Институт кардиологии имени академика Н.Д.Стражеско. Как пояснили в НАБУ, его доставили в другое медучреждение для подтверждения или опровержения диагноза. Вечером Насирова вывезли из Института кардиологии.
Заседание суда по избранию Насирову меры пресечения должно было начаться в 19.00 в помещении Шевченковского райсуда Киева. Ходатайство должен рассмотреть судья Соломенского райсуда.