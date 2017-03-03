Американские сенаторы призвали Трампа не отменять санкции против России

Сенатор-демократ Боб Менендес в четверг, 2 марта, внес резолюцию, приуроченную к третьей годовщине незаконной аннексии Россией Крыма. Ее поддержал и сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэмм.

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Резолюция выражает озабоченность продолжающейся агрессией России на Донбассе и незаконной поддержкой Владимиром Путиным боевиков на востоке Украины. Она также настоятельно призывает Администрацию Трампа не ослаблять какие-либо санкции в отношении России, пока не будут выполнены все условия Минских соглашений.

"Это двухпартийная резолюция направляет мощный и недвусмысленный сигнал о солидарности с народом Украины, осуждает Владимира Путина, и призывает к осторожности администрацию Трампа", - сказал сенатор Менендес.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к РФ. 18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый договор о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели санкции против России. Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.