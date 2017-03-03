Сенат штата Орегон одобрил резолюцию о Дне памяти жертв Голодомора в Украине
09:44, 03 марта 2017Политика
1061
Сенат американского штата Орегон принял резолюцию о Дне памяти жертв Голодомора в Украине 1932-1933 годов.
В Орегоне одобрили резолюцию о День памяти жертв Голодомора / Фото УНИАН
Соответствующее решение было принято единогласно, сообщает посольство Украины в Америке на своей странице в Facebook.
Читайте такжеРаде предлагают установить уголовную ответственность за отрицание факта Голодомора в Украине
"Подготовка проекта указанной резолюции была инициирована украинской общиной штата Орегон, а именно Украинско-Американской культурной ассоциацией. Главными авторами резолюции являются сенаторы законодательного органа штата Орегон от Демократической партии Лори Моннес Андерсон и от Республиканской партии Джефф Круз", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, в Украине и мире в последнюю субботу ноября чтят память жертв Голодомора 1932-193 годов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter