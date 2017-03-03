Сенат штата Орегон одобрил резолюцию о Дне памяти жертв Голодомора в Украине

Соответствующее решение было принято единогласно, сообщает посольство Украины в Америке на своей странице в Facebook.

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"Подготовка проекта указанной резолюции была инициирована украинской общиной штата Орегон, а именно Украинско-Американской культурной ассоциацией. Главными авторами резолюции являются сенаторы законодательного органа штата Орегон от Демократической партии Лори Моннес Андерсон и от Республиканской партии Джефф Круз", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Украине и мире в последнюю субботу ноября чтят память жертв Голодомора 1932-193 годов.