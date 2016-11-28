В Чехии, Бельгии и Италии почтили память жертв Голодомора в Украине

К поминальному шествию в Праге присоединились участники украинской общины и представители посольства Украины в Чехии, передает Радио Свобода.

Память жертв почтили минутой молчания, зажгли лампадки и свечи. Организатором встречи стало международное объединение «Украинская свобода».

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Также, мероприятия ко дню памяти жертв Голодомора в Украине состоялись в Бельгии.

Как сообщает миссия Украины в НАТО на своей странице в Facebook, участие в поминальной литургии приняли высокое духовенство Украинской греко-католической церкви, УПЦ КП и Украинской автокефальной православной церкви, представители украинской диаспоры и дипломаты Украины в Бельгии.

Также, около сотни украинцев собрались в центре Рима (Италия), возле Пантеона, чтобы почтить годовщину Голодомора.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель оргкомитета «Римского Майдана» Олесь Городецкий.

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В начале мероприятия по жертвам Голодомора отслужили панихиду.

По его словам, профессор Миланского университета, председатель Итальянской ассоциации украинских студий Джованна Броджи во время своей речи отметила, что «пришла поддержать украинский народ и верит, что так же, как он возродился после ужасов Голодомора, он возрождается сейчас».

Также, участники акции зажгли свечи памяти.

День памяти жертв Голодомора установлен в Украине в четвертую субботу ноября.

Украина со ссылкой на данные научно-демографической экспертизы утверждает, что общее количество человеческих потерь от Голодомора 1932-33 годов составляет 3 миллиона 941 тысячу человек, а потери украинцев в части нерожденных составляют 6 миллионов 122 тысячи.