В ЕС согласовали продление санкций против "Януковича и Ко" еще на год

Об этом собственному корреспонденту УНИАН сообщили сегодня в Совете ЕС по результатам заседания. "Решение принято в отношении 15 человек", - сообщили в Совете. Завтра это решение будет утверждено Советом ЕС с обнародованием в Официальном журнале в субботу.

Как сообщалось, 6 марта 2014 ЕС ввел санкции в виде замораживания активов против украинских бывших чиновников времен президентства Януковича за злоупотребление с государственными финансами и нарушения прав человека. Последний раз санкции были продлены год назад.

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В частности, в санкционный список находятся вместе с Януковичем экс-премьер Николай Азаров, бывший глава МВД Виталий Захарченко, экс-генпрокурор Виктор Пшонка и его сын Артем, экс-министр юстиции Елена Лукаш, экс-глава АП Андрей Клюев и экс-депутат Сергей Клюев, бывший заместитель министра внутренних дел Виктор Ратушняк, бывший первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов, экс-министр доходов и сборов Александр Клименко, экс-министр энергетики Эдуард Ставицкий, экс-министр образования Дмитрий Табачник, олигарх Сергей Курченко.

Экс-депутат Юрий Иванющенко из списка исключен.

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Как сообщал УНИАН, 28 февраля генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Верховный суд закрыл все уголовные производства по Иванющенко. Луценко отметил, что это произошло перед принятием решения о продлении санкций Европейского Союза в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича и его соратников.

В Верховном суде Украину 1 марта заявила, что «не принимали решения о закрытии уголовного производства в отношении Иванющенко, а потому распространена по этому вопросу информация не соответствует действительности».

Позже в украинском бюро Интерпола сообщили, что пока не получили официального решения суда о закрытии уголовных производств против Иванющенко.