ВСУ закрыл все дела в отношении Иванющенко без уведомления прокуратуры - Луценко

Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

«Сегодня узнал, что Верховный суд без уведомления прокуратуры принял решение закрыть все дела по Иванющенко. И это сделано именно перед продлением санкций ЕС в отношении арестованных активов Януковича и К. У меня есть много эмоций и не меньше аргументов против этого решения. Но единственный выход - как можно скорее сменить состав ВСУ», - написал Луценко.

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Как сообщал УНИАН, Иванющенко входит в число лиц, в отношении которых Европейский Союз ввел санкции.

В частности, в санкционном списке находятся вместе с Януковичем экс-премьер Николай Азаров, бывший глава МВД Виталий Захарченко, экс-генпрокурор Виктор Пшонка и его сын Артем, экс-министр юстиции Елена Лукаш, экс-глава АП Андрей Клюев и экс-депутат Сергей Клюев, бывший заместитель министра внутренних дел Виктор Ратушняк, бывший первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов, экс-министр доходов и сборов Александр Клименко, экс-министр энергетики Эдуард Ставицкий, экс-министр образования Дмитрий Табачик, олигарх Сергей Курченко, экс-депутат Юрий Иванющенко.

6 марта 2014 года ЕС ввел санкции в виде замораживания активов в отношении украинских бывших высших должностных лиц времен президентства Януковича из-за злоупотребления с государственными финансами и нарушения прав человека. Последний раз санкции были продлены год назад.

Послы ЕС 2 марта примут решение о продлении санкций против Януковича и его соратников.