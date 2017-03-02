Климкин: Россия избрала стратегию сознательной эскалации на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Климкин заявил в Киеве на совместной пресс-конференции с федеральным министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем.

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«Доминирующая тема нашего разговора – это то, как нам работать вместе и укреплять наши усилия, чтобы заставить Россию выполнить Минские договоренности», - отметил он.

«Мы все видим стратегию сознательной эскалации. И это не только военная эскалация, а это, в том числе, и все эти шаги, направленные на признание нелегальных документов, выданных нелегальными образованиями. Это, конечно, и так называемая «национализация». Все эти шаги – это логика сознательной эскалации. Здесь мы должны поставить точку и это прекратить», - убежден Климкин. «Над этим мы рассуждали сегодня, и я очень благодарен Зигмару Габриэлю за помощь», - добавил министр.