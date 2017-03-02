Много поляков критически настроены к Украине, хотя ни разу в ней не были - посол

"Прежде всего удивляет, как много моих соотечественников, особенно из правых групп, очень критично настроены к Украине, хотя ни разу в ней не были. Нам надо поощрять перемещение украинцев в Польшу и поляков в Украину", - сказал посол Польши в Украине Ян Пекло в интервью Тижню.

Он рассказал, что в прошлом году даже был запущен соответствующий инструмент: заработал украинско-польский совет обмена молодежью. Его создали на базе аналогичной германо-польской модели обмена, которая очень сильно помогла примирению между двумя народами. Такие инициативы могут быть очень полезны.

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Он отметил, что украинцам теперь значительно сложнее ездить на восток из-за войны и поведения России. Следовательно, остается западный вектор: а это, в частности, страны Вышеградской четверки, Румыния. И это уже естественный тренд. Украинцы в Польше работают, учатся, инвестируют — и они не только из западных областей. Эту тенденцию тоже стоит поощрять.

Также, по его словам, было бы хорошо начать копродукцию фильмов об общих эпизодах истории, устраивать туристические события, которые показывали бы общее наследство и тому подобное.