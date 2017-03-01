Джонсон: Британия и Польша на 100% поддерживают Украину в борьбе против российской агрессии

Об этом в своем Twitter написал глава МИД Британии Борис Джонсон.

Читайте такжеГлава МИД Британии призвал все стороны прекратить боевые действия в Авдеевке

"В Киеве в рамках совместного визита с польским министром иностранных дел Ващиковським хотим показать Украине, что мы на 100% поддерживаем украинцев в борьбе против российской агрессии" - говорится в сообщении.

Напомним, 1 марта проходит совместный визит в Украину главы МИД Британии и Польши Бориса Джонсона и Витольда Ващиковского.

На повестке дня будет рассматриваться вопрос мирного урегулирования ситуации на Донбассе, состояние с правами человека во временно оккупированном Россией Крыму, длительный процесс реформ, отношения Украина-ЕС, а также перспективы переговорного процесса в "Нормандском формате".

Джонсон уже успел позавтракал в пиццерии «Ветерано», которую открыли ветераны АТО.