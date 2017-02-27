В Кремле отреагировали на призыв США к России прекратить обстрелы на Донбассе
В Кремле на призыв США к Росси прекратить обстрелы на Донбассе посоветовали "быть более внимательными в оценках ситуации".
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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«Безусловно, мы считаем, что необходимо быть более внимательным в оценках ситуации, тем более в определении источников провокационных действий. Мы знаем, что сами сотрудники ОБСЕ, сами наблюдатели неоднократно фиксировали, что источником провокационных действий являются вооруженные силы Украины, поэтому мы можем лишь в сотый раз повторить, что Россия никоим образом не является стороной этого конфликта», - сказал Песков, комментируя заявление США о нападении российско-сепаратистских сил на наблюдателей ОБСЕ на Донбассе.
Как сообщал УНИАН, 26 февраля США в очередной раз призвали Россию и сепаратистов, которых она поддерживает, немедленно прекратить огонь на Донбассе.
«Соединенные Штаты внимательно следят за ростом насилия на востоке Украины в последние недели и нежеланием смешанных российско-сепаратистских сил соблюдать договоренности о прекращении огня, предусмотренные Минскими соглашениями», - сказано в сообщении.
США также осуждают нападение российско-террористических войск на наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и захват ими беспилотного летательного аппарата миссии.
«Необходимо, чтобы эти силы прекратили нападения на гражданскую инфраструктуру, включая Донецкую фильтровальную станцию водоснабжения», - подчеркнули в Госдепартаменте США и в который раз призвали Россию и боевиков, которых она поддерживает, немедленно прекратить огонь, вывести все тяжелое вооружение и предоставить полный и беспрепятственный доступ наблюдателям миссии ОБСЕ.
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Напомним, в ночь на 24 февраля в результате обстрелов со стороны боевиков произошло повреждение хлоропровода и кровли технических зданий Донецкой фильтровальной станции. Работа станции была приостановлена. Авдеевка осталась без централизованного водоснабжения.
Кроме того, поздно вечером 24 февраля из-за вражеских обстрелов была повреждена высоковольтная линия вблизи Авдеевки, что привело к прекращению электроснабжения города и Авдеевского коксохимического завода.
Российская сторона в СЦКК отказывается предоставлять письменные гарантии прекращения огня.
Также 24 февраля в районе Ясиноватой боевики «ДНР» открыли огонь по наблюдателям СММ ОБСЕ и захватили беспилотный летательный аппарат миссии.
Сегодня в Донецкой области боевики обстреляли насосную станцию Южнодонбасского водопровода, по которому вода подается на Красноармейскую и Великоанадольскую фильтровальные станции.