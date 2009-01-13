Путин: в состоянии ли вообще Украина осуществлять транзит?

Премьер-министр России Владимир ПУТИН не исключает, что Украина отказывается транспортировать транзитный газ в Европу из-за плохого состояния собственной газотранспортной системы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в главном диспетчерском зале «Газпрома» в Москве.

В.ПУТИН сообщил, что российская сторона не обладает информацией о состоянии газотранспортной системы Украины. По его мнению, сейчас необходимо выяснить, в состоянии ли вообще Украина осуществлять транзит российского газа.