Путин: в состоянии ли вообще Украина осуществлять транзит?
17:03, 13 января 2009Политика
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У российского премьера нет точных данных
Премьер-министр России Владимир ПУТИН не исключает, что Украина отказывается транспортировать транзитный газ в Европу из-за плохого состояния собственной газотранспортной системы.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в главном диспетчерском зале «Газпрома» в Москве.
В.ПУТИН сообщил, что российская сторона не обладает информацией о состоянии газотранспортной системы Украины. По его мнению, сейчас необходимо выяснить, в состоянии ли вообще Украина осуществлять транзит российского газа.
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