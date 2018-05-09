Вехи недели. Годовщина с послевкусием, жажда стратегии и парламентские пируэты

В конце февраля в Украине принято вспоминать события на Евромайдане. Победители Януковича за три минувших года сильно отделились друг от друга, оказавшись не способными провести совместную акцию хотя бы в честь памяти героев Небесной Сотни. Подписание представителями БПП, «Народного фронта» и Радикальной партии Декларации единства – скорее, декорация готовности к апрельскому представлению «Судьба правительства», чем реинкарнация «коалиции Майдана». Слишком прагматичными и обеспокоенными рейтингами выглядят подписанты. Политическая целесообразность одних политиков в конце февраля подтолкнула к тактике мелкого фола против правоохранителей, других – вывела на марш националистов, поднявших преимущественно левые лозунги. Расшатать ситуацию изнутри не удалось – и из-за слаженных действий правоохранителей, и благодаря отсутствию единой программы в действиях оппозиционеров. Юлия Тимошенко предпочла пропустить и эту волну управляемого народного гнева, видимо, она ждет ту, которую сможет оседлать наверняка.

Власти тоже придется выносить уроки из происходящего и усиливать эффективность диалога с обществом. Одним утверждением президентом Доктрины информационной безопасности, как представляется, не обойтись, поскольку против Украины сегодня играют и привычный внешний враг – Россия, и растерянность европейской элиты, и избыточный прагматизм заокеанского истеблишмента, к которому неожиданно решил апеллировать ранее незаметный Андрей Артеменко, до минувшей недели входивший во фракцию Радикальной партии. Его неожиданно проклюнувшаяся на страницах New York Times активность, по всей видимости, является инструментом более влиятельных политиков, которые не спешат раскрывать лица и карты.

Калейдоскоп событий вокруг Дмитрия Фирташа, еще вчера чувствовавшего себя вполне комфортно под домашним арестом в Вене, а сегодня балансирующего между выдачей Испании и США, свидетельствует, что спокойствия в украинской политике приближающейся весной ждать не стоит.

Влиятельный газовый олигарх обладает не только большим объемом информации, но и внушительным перечнем активов в Украине, за которые в случае его окончательного заключения под стражу начнется ожесточенная борьба. Особый интерес представляет телеканал «Интер», позволяющий влиять на миллионы избирателей. Очевидно, что и фракция «Оппозиционного блока» в ближайшее время будет принимать анонсированное решение о разводе, степень цивилизованности которого остается под вопросом.

Все это вкупе с Днем Крыма под парламентским куполом и маршем в поддержку крымскотатарского народа свидетельствует о необходимости скорейшего принятия стратегии возвращения не сегодня контролируемых территорий. Пока Украина внятно и четко не сообщим миру о своих планах по возвращению Донбасса и Крыма, ей предстоит отбиваться от многочисленных планов по урегулированию российско-украинского конфликта без участия официального Киева.

Верховная Рада тем временем попыталась продемонстрировать, что способна принимать решения, порой – даже необходимые обществу. Начался процесс корректировки «закона Савченко», Генеральная прокуратура получила искомое разрешение на заочное осуждение Виктора Януковича, прошел парламентский День Крыма. Не удалось вернуть даже под благовидным предлогом налоговую милицию. Фракция «Самопомощи» плюнула на необходимость принятия необходимых законов и отправилась поддерживать блокирование путей сообщения на Донбассе. Исчезновение Алексея Гончаренко оказалось запланированным спецслужбами, а вояж Надежды Савченко в Донецк и Макеевку, похоже, не оправдал надежд ее кураторов. Так и не переутомившись, слуги народа снова взяли паузу в процессе принятия законов, словно не замечая раздражения в обществе, вызванного их ни шаткой, ни валкой активностью.