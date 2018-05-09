Украинский интерес. Реквием по Чуркину, интригующий Фирташ и прорыв в Нидерландах

МИД РФ показал себя на этой неделе во всей красе. На Смоленской площади решили по максимуму использовать смерть Виталия Чуркина, не дожившего всего день до своего 65-летия. Его коллеги попытались использовать факт смерти дипломата для манипуляций ситуацией в Совете Безопасности ООН, но без особого успеха – украинский постпред Владимир Ельченко не поддался на провокации. Подопечные Лаврова в очередной раз подтвердили, что действуют с особым цинизмом, собственно, как и сам шеф российской дипломатии, в пику Украине, Германии и Франции заявивший, что признание Кремлем документов, выданных в ОРДЛО, не противоречит Минским договоренностям.

Павел Климкин предложил реформировать Совбез ООН, лишив права вето его постоянных членов. Реформирование Объединенных Наций пребывает не первый день на повестке дня мировой политики, но постоянная пятерка СБ не испытывает энтузиазма относительно возможной потери права вето. Да и перспектива превращения Совбеза в некий прообраз мирового правительства сегодня видится сомнительной.

Россия заодно выпустила в информационное пространство Виктора Януковича. Судя по тональности заявлений экс-президента, ему уготована роль тестера для отношений Кремля с Дональдом Трампом. Иначе сложно пояснить стремление политика на российском содержании написать письмо американскому президенту с призывом дать принципиальные оценки ситуации. Вряд ли Янукович может рассчитывать на диалог равных – сегодня он не в том политическом весе. Виктор Федорович апеллирует к соглашению с оппозиционными силами от 21 февраля 2014 года, которое считает необходимым выполнить вместе с Минскими соглашениями. По причине отсутствия машины времени он пока соглашается ограничиться всеукраинским референдумом о судьбе Донбасса. При этом о судьбе Крыма Янукович не заикается.

Зато контраверсийные предложения по судьбе полуострова прозвучали из уст народного депутата Андрея Артеменко, до последнего времени входившего во фракцию Радикальной партии. Тот успел передать их Майклу Флинну еще в бытность его советником Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности. Ранее не замеченный в повышенной политической активности нардеп намерен инициировать отказ от Минских договоренностей и референдум об аренде Крыма Россией. Похоже, разнообразных планов по урегулированию конфликта на Донбассе будет еще немало,и ответить им необходимо максимально четкой – стратегией возвращения временно неконтролируемых территорий.

Еще один гражданин Украины, почти три года не бывавший на Родине, неожиданно столкнулся с перспективой быть выданным американской или испанской Фемиде. Дмитрий Фирташ стремительно растерял свою субъектность, и его формальное пребывание на свободе вряд ли должно вводить в заблуждение. Из обладателя несметных финансовых ресурсов и мощного медиа-влияния Фирташ превратился в потенциальный источник информации об аферах Кремля для правоохранителей Старого и Нового Света.

Одна из самых старых европейских демократий поддержала Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС. Нижняя палата голландского парламента высказалась за сближение Евросоюза с Украиной незадолго до парламентских выборов, на которых могут праздновать победу правые. Теперь последнее слово за сенатом.

Петр Порошенко не только сообщил украинским военным о вероятных направлениях российского воздействия, но и назначил послов в Беларуси и Ираке. В Минске украинского представителя не было почти два года, что вызывало недоумение белорусской стороны. В конце концов заметный кризисв российско-белорусских отношений, похоже, подстегнул официальный Киев к назначению опытного дипломата. Ближайшие западные соседи будут для Украины в ближайшее время в зоне особого внимания, ведь Россия предпринимает попытки вбить клин, в частности, в польско-украинские отношения, о чем заявил польский посол в Киеве Ян Пекло.

Евгений Магда