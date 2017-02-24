Депутат-"арендодатель Крыма" раскрыл детали встречи с экс-советником Трампа

Об этом Артеменко сообщил после допроса в ГПУ в пятницу, передает "Украинская правда".

"Я давал все показания в качестве свидетеля, разъяснил, где состоялась эта встреча – это было в отеле на Манхэттене в Нью Йорке – какие инициативы мы обсуждали", - сказал он.

Он подтвердил, что встреча проходила именно с теми людьми, о ком шла речь в статье. Он настаивает, что не передавал им никаких документов. "Делали ли они какие-то заметки, мне неизвестно", - добавил он.

Артеменко настаивает, что это его мирные инициативы. Он называет их "альтернативой Минску" и новой площадкой для переговоров со странами-подписантами Будапештского меморандума, например, в Женеве".

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Более подробную информацию о своем плане он пообещал предоставить на пресс-конференции. Кроме того, он отметил, что ему стало известно о возможном запрете на выезд заграницу. Однако он отметил, что пока не получал ответа на его запрос по этому вопросу.

Артеменко также подтвердил, что намерен "поехать за границу на презентацию плана" вместе с друзьями и его помощниками.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля издание The New York Times сообщило, что за неделю до того, как Майкл Флинн ушел с должности советника президента США по нацбезопасности, ему передали предложение депутата от Радикальной партии Артеменко относительно отмены президентом Дональдом Трампом санкций против России.

«Планом» предусматривается вывод всех российских войск из восточной Украины; украинские избиратели, в соответствии с идеей Артеменко, должны решить вопрос о передаче Крыма в аренду России на 50 или 100 лет.