Рада приняла за основу законопроект о внесении поправок в "закон Савченко"

Как передает корреспондент УНИАН, «за» данное решение проголосовали 235 из 331 народного депутата, зарегистрированного в сессионном зале.

Первый заместитель министра юстиции Украины Наталия Севостьянова на заседании парламента отметила, что данным законопроектом предусмотрено применение формулы, «при которой те лица, которые совершили особо тяжкие преступления - убийства, изнасилования - их срок наказания будет засчитываться один день в СИЗО за один день лишения свободы, а для лиц, которые совершили легкие преступления, остается формула, которую вы приняли в этом зале (речь идет о зачислении один день СИЗО за два дня лишения свободы — УНИАН).

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Она напомнила, что закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс об усовершенствовании порядка зачисления судом срока предварительного заключения в срок наказания» (известный как «закон Савченко») был принят в ноябре 2015 года.

По словам Севостьяновой, закон был направлен на решение проблемы сложных условий отбывания наказаний в украинских СИЗО и тюрьмах. А в связи с тем, что суды долго рассматривают дела, то люди могут по 5 лет ожидать решения суда. Она отметила, что законом предусмотрено, что один день в СИЗО засчитывается как два дня отбывания наказания. «Но на практике ситуация вышла на иной уровень», - подчеркнула первый заместитель министра.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что в настоящее время, по данным Национальной полиции, в результате применения положений закона Украины «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об усовершенствовании порядка зачисления судом срока предварительного заключения в срок наказания» были освобождены от дальнейшего отбывания наказания около 8,5 тыс. человек.

«Из указанного количества освобожденных уже 906 человек, или 11%, разоблачены в совершении преступлений, из них: 27 – за умышленное убийство, 21 – нанесение тяжких телесных повреждений, 12 – изнасилование, 670 – кражи, 172 – грабежи, 68 – разбои, 43 – мошенничество, 23 – хулиганство», - говорится в пояснительной записке.

Справка УНИАН. Верховная Рада в ноябре 2015 года приняла закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс об усовершенствовании порядка зачисления судом срока предварительного заключения в срок наказания», автором которого была народный депутат Надежда Савченко. Документ вступил в силу 24 декабря 2015 года.