Посол Украины при Совете Европы обвинил посла РФ во лжи из-за заявлений о Чуркине
Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба обвинил во лжи постоянного представителя РФ в Совете Европы Ивана Солтановского из-за заявлений о постпреде РФ при ООН Виталие Чуркине.
Об этом посол Украины в Совете Европы написал на своей странице в Facebook.
По словам Кулебы, "МИД РФ официально запустил раздел на своем сайте для борьбы с фейками в тот же день, когда посол РФ официально запустил в Совете Европы фейк об аморальности украинцев в Совете Безопасности ООН в связи с чествованием смерти посла Чуркина".
Читайте такжеУкраина предложила членам Совбеза ООН почтить минутой молчания Чуркина (видео)
"В ответ я так же официально при всех запустил в посла РФ вежливый, но решительный призыв прекратить распространять ложь в Совете Европы. Пришлось нарушить дипломатическое правило не переходить на личности, но оно того стоит", - написал Кулеба.
Как сообщал ранее Кулеба в Twitter, это произошло 22 февраля.
Сьогодні довелося вимкнути дипломатичність і при всіх офіційно заявити: посол РФ бреше. У відповідь на фейк про аморальних українців в РБООН— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 22, 2017
Как известно, Чуркин умер 20 февраля в Нью-Йорке, 21 февраля ему исполнилось бы 65 лет.