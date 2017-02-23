Посол Украины при Совете Европы обвинил посла РФ во лжи из-за заявлений о Чуркине

13:02, 23 февраля 2017
Политика
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Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба обвинил во лжи постоянного представителя РФ в Совете Европы Ивана Солтановского из-за заявлений о постпреде РФ при ООН Виталие Чуркине.

УНИАН

Об этом посол Украины в Совете Европы написал на своей странице в Facebook.

По словам Кулебы, "МИД РФ официально запустил раздел на своем сайте для борьбы с фейками в тот же день, когда посол РФ официально запустил в Совете Европы фейк об аморальности украинцев в Совете Безопасности ООН в связи с чествованием смерти посла Чуркина".

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"В ответ я так же официально при всех запустил в посла РФ вежливый, но решительный призыв прекратить распространять ложь в Совете Европы. Пришлось нарушить дипломатическое правило не переходить на личности, но оно того стоит", - написал Кулеба.

Как сообщал ранее Кулеба в Twitter, это произошло 22 февраля.

Как известно, Чуркин умер 20 февраля в Нью-Йорке, 21 февраля ему исполнилось бы 65 лет.

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Теги: #Европа#Украина#совет#Чуркин