Посол Украины при Совете Европы обвинил посла РФ во лжи из-за заявлений о Чуркине

Об этом посол Украины в Совете Европы написал на своей странице в Facebook.

По словам Кулебы, "МИД РФ официально запустил раздел на своем сайте для борьбы с фейками в тот же день, когда посол РФ официально запустил в Совете Европы фейк об аморальности украинцев в Совете Безопасности ООН в связи с чествованием смерти посла Чуркина".

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"В ответ я так же официально при всех запустил в посла РФ вежливый, но решительный призыв прекратить распространять ложь в Совете Европы. Пришлось нарушить дипломатическое правило не переходить на личности, но оно того стоит", - написал Кулеба.

Как сообщал ранее Кулеба в Twitter, это произошло 22 февраля.

Сьогодні довелося вимкнути дипломатичність і при всіх офіційно заявити: посол РФ бреше. У відповідь на фейк про аморальних українців в РБООН — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 22, 2017

Как известно, Чуркин умер 20 февраля в Нью-Йорке, 21 февраля ему исполнилось бы 65 лет.