НАПК взялось за проверку е-деклараций Порошенко, Гройсмана и членов Кабмина

14:23, 22 февраля 2017
Политика
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Национальное агентство по предупреждению коррупции начало полную проверку е-деклараций за 2015 год президента Петра Порошенко, премьер-министра Владимира Гройсмана и членов Кабмина.

Фото УНИАН

Об этом на в Facebook сообщает заместитель председателя НАПК Руслан Радецкий.

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"Сегодня созвано заседание, на котором единогласно было принято решение о начале полной проверки президента Украины, премьер-министра Украины и членов Кабинета министров Украины", - говорится в сообщении.

Началом осуществления полной проверки деклараций является день, следующий за днем ​​принятия решения НАПК и длится 60 календарных дней.

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Теги: #Порошенко#Гройсман#е-декларации#Кабмин