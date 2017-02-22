НАПК взялось за проверку е-деклараций Порошенко, Гройсмана и членов Кабмина

Об этом на в Facebook сообщает заместитель председателя НАПК Руслан Радецкий.

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"Сегодня созвано заседание, на котором единогласно было принято решение о начале полной проверки президента Украины, премьер-министра Украины и членов Кабинета министров Украины", - говорится в сообщении.

Началом осуществления полной проверки деклараций является день, следующий за днем ​​принятия решения НАПК и длится 60 календарных дней.