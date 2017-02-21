Украина обратилась к ЕС с просьбой содействовать техническому переоснащению КПВВ - Геращенко

Как сообщила на своей странице в Facebook первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, об этом шла речь во время встречи с комиссаром ЕС по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Христосом Стилианидесом.

По словам Геращенко, техническое переоснащение КПВВ поможет ускорить пересечение гражданами линии разграничения и будет способствовать борьбе с коррупцией на пропускных пунктах.

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Кроме того, особое внимание стороны уделили проблеме доступа международных гуманитарных организаций на временно оккупированные территории, нарушению прав человека на оккупированном Донбассе и в Крыму, вопросу заложников.

"Стилианидес выразил обеспокоенность так называемой блокадой, которая, по его мнению, осложняет гуманитарную и экономическую ситуацию на Донбассе, а также бьет по гражданскому населению, которое больше всего страдает от конфликта", - отметила Геращенко.

Как сообщал УНИАН, во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко Стилианидес заверил, что помощь со стороны ЕС будет продолжаться до тех пор, пока она будет нужна.

«Мы поддерживаем ваши действия в сложных условиях, и наша помощь Украине и всем украинцам с обеих сторон линии разграничения будет расти», - отметил он.