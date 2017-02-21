"Танцы на костях": Россия в Совбезе ООН превратила смерть Чуркина в акцию против Украины - дипломаты

Об этом свидетельствуют заявления официального представителя МИД РФ, а также детали внутренней дискуссии в СБ ООН, пишет "Европейская правда".

Собеседник подтвердил, что во время дискуссии в понедельник Россия настаивала на необходимости принять формальное решение СБ ООН по поводу смерти Чуркина, однако украинский посол Владимир Ельченко предложил другой механизм, который используется в таких случаях – "заявление для прессы". Это предложение поддержали все присутствующие участники СБ ООН.

Но уже во вторник утром представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала в Facebook два заявления по этому поводу. В первом она обвинила Украину в блокировании заявления, написав, что Киев "ничего путного сделать не может, только все портит, в том числе и для себя". Когда стало известно об обнародовании заявления для прессы, принятого консенсусом на подготовительном заседании Совбеза, Захарова дополнила, что РФ не удовлетворяет статус документа, который она назвала "устным выражением сочувствия для прессы, опубликованным на сайте ООН в виде стенографического отчета".

По мнению Захаровой, необходимо было принять заявление председательствующей страны, которое по процедуре требует решения СБ ООН и проведения отдельного заседания, посвященного смерти Чуркина.

В то же время база документов на сайте ООН свидетельствует, что в СБ нет практики принятия таких решений в связи со смертью посла. Согласно практике СБ, в этом случае принимаются именно заявления для прессы. К примеру, такое заявление было обнародовано в 2010 году после смерти американского посла Ричарда Холбрука. "Мы, ссылаясь на устоявшуюся практику, предложили изменить формат заявления, и Совбез это поддержал", – пояснил один из источников.

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Также один из собеседников выразил удивление тем, что "Захарова разгоняет танцы на костях, несмотря на то, что принято заявление для прессы – официальный документ СБ".

Необходимо добавить, что решение СБ в форме заявления, на котором настаивает РФ, является юридически обязывающим документом, что противоречит сути сообщения о смерти Чуркина.

Во второй половине дня заявление Захаровой также прокомментировала пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца. Она также обвинила российскую коллегу в информационной атаке.

"Было предложение российской стороны принять заявление председателя СБ, но таких случаев никогда не было в истории ООН. Таких прецедентов нет. Было принято заявление для прессы в связи с этой трагической ситуацией, - подчеркнула представитель МИД. - То есть они просто манипулируют и спекулируют на этом".