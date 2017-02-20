"П*****сы!": Ляшко и его однопартийцев освистали в центре Киева (видео)
17:58, 20 февраля 2017Политика
11871
Лидера Радикальной партии Олега Ляшко освистали в центре Киева в день третьей годовщины расстрела активистов Майдана.
Ляшко освистали на Майдане / Скриншот
Когда группа депутатов-"радикалов", среди которых был Олег Ляшко и Игорь Мосийчук проходила на ул. Институтской, им вслед кричали "Ганьба!" и "П*****сы!".
Читайте такжеЛяшко требует от нардепа Артеменко сложить мандат за предложение передать Крым в аренду РФ
Как, Олег Валерьевич, все нормально? Поддержка людей шикарная?", — спросил голос за кадром у политика, снимая его на камеру, на что Ляшко ответил: "Да, все нормально. Спасибо!".
Ранее председатель радикальной партии Олег Ляшко упал в Верховной Раде и выругался из-за этого.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Годовщина расстрелов на Майдане