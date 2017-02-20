"П*****сы!": Ляшко и его однопартийцев освистали в центре Киева (видео)

Когда группа депутатов-"радикалов", среди которых был Олег Ляшко и Игорь Мосийчук проходила на ул. Институтской, им вслед кричали "Ганьба!" и "П*****сы!".

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Как, Олег Валерьевич, все нормально? Поддержка людей шикарная?", — спросил голос за кадром у политика, снимая его на камеру, на что Ляшко ответил: "Да, все нормально. Спасибо!".

Ранее председатель радикальной партии Олег Ляшко упал в Верховной Раде и выругался из-за этого.