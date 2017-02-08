Ляшко с матом упал в Раде (видео)

Видео того, как падает нардеп, опубликовал на своей странице странице в Facebook журналист Василий Крутчак.

Читайте также"Гуд бай, Америка!": Ляшко пожаловался на аннулирование американской визы

Как видно на видео, Ляшко споткнулся на лестнице и упал, а также было слышно, что нардеп выругался, сказав "Бл***".

А за кадром кто-то заявил: "Бог наказывает Вас, Олег".

Ранее председателя фракции Радикальной партии в Верховной Раде Олега Ляшко в кулуарах парламента облила томатным соком гражданка России Юлия Толопа - бывший боец батальона "Айдар".