Ляшко с матом упал в Раде (видео)
14:01, 08 февраля 2017Политика
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Председатель радикальной партии Олег Ляшко упал в Верховной Раде и выругался из-за этого.
Ляшко упал в Раде / Скриншот
Видео того, как падает нардеп, опубликовал на своей странице странице в Facebook журналист Василий Крутчак.
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Как видно на видео, Ляшко споткнулся на лестнице и упал, а также было слышно, что нардеп выругался, сказав "Бл***".
А за кадром кто-то заявил: "Бог наказывает Вас, Олег".
Ранее председателя фракции Радикальной партии в Верховной Раде Олега Ляшко в кулуарах парламента облила томатным соком гражданка России Юлия Толопа - бывший боец батальона "Айдар".
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