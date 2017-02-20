"Не стоит уделять много внимания": Тука прокомментировал признание Россией "паспортов Л/ДНР"

"Непосредственно в самом указе речь идет об "отдельных районах Луганской и Донецкой обл. Украины". Таким образом, российские власти с одной стороны демонстрирует свою поддержку этим квази-республикам, вроде "мы вас не бросаем, делаем все, что возможно", а с другой точки зрения, реально, действительно Кремль избегает любой ответственности юридического за такие действия", - заявил заместитель министра из временно оккупированных территорий Георгий Тука, сообщает 112.ua.

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Также, по его мнению, признание Россией паспортов боевиков является провокацией, которой не стоит уделять много внимания.

"Нам не надо внутри Украины уделять слишком большое внимание этому указу, - МИД официальное заявление сделал, президент, наше министерство, ну разве что стоит еще сделать какое-то заявление от имени парламента и на этом успокоиться", - добавил Тука.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании в России "документов", "выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, которые проживают на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, до политического урегулирования ситуации в этих районах".

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что это решение является очередным доказательством российской оккупации и нарушением международного права.