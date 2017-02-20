Столкновения в центре Киева: полиция освободила задержанных

06:12, 20 февраля 2017
Политика
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Комбата так называемой "ОУН" Николая Коханивскго, задержанного во время столкновений сторонников блокады ОРДЛО с силовиками в центре Киева, выпустили из Деснянского райотдела полиции.

Задержанные вышли на свободу / Фото УНИАН

Об этом сообщил народный депутат от Радикальной партии Андрей Лозовой. Позднее его однопартиец Игорь Мосийчук сообщил, что полиция освободила всех задержанных активистов, передает 112.ua.

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Как сообщал УНИАН, по данным полиции, 19 февраля в ходе столкновений на Европейской площади участников акции протеста с правоохранителями серьезно пострадал полицейский, пятеро протестующих были задержаны. Столкновения произошли также возле Администрации президента.

Правоохранители во время митинга в поддержку блокады оккупированных территорий Донбасса на углу улиц Садовой и Институтской в Киеве
Правоохранители во время митинга в поддержку блокады оккупированных территорий Донбасса на углу улиц Садовой и Институтской в Киеве /  © УНИАН
Правоохранители во время митинга в поддержку блокады оккупированных территорий Донбасса, в центре Киева
Правоохранители во время митинга в поддержку блокады оккупированных территорий Донбасса, в центре Киева /  © УНИАН
Столкновения между протестующими и правоохранителями на углу улиц Садовой и Институтской
Столкновения между протестующими и правоохранителями на углу улиц Садовой и Институтской /  © УНИАН
Столкновения между протестующими и правоохранителями на углу улиц Садовой и Институтской
Столкновения между протестующими и правоохранителями на углу улиц Садовой и Институтской /  © УНИАН
Столкновения между протестующими и правоохранителями на углу улиц Садовой и Институтской в Киеве
Столкновения между протестующими и правоохранителями на углу улиц Садовой и Институтской в Киеве /  © УНИАН
© УНИАН
© УНИАН
Народный депутат Украины Семен Семенченко во время митинга в поддержку блокады оккупированных территорий Донбасса на углу улиц Садовой и Институтской
Народный депутат Украины Семен Семенченко во время митинга в поддержку блокады оккупированных территорий Донбасса на углу улиц Садовой и Институтской /  © УНИАН
Правоохранители во время митинга в поддержку блокады оккупированных территорий Донбасса на углу улиц Садовой и Институтской
Правоохранители во время митинга в поддержку блокады оккупированных территорий Донбасса на углу улиц Садовой и Институтской /  © УНИАН
Столкновения между протестующими и правоохранителями на углу улиц Садовой и Институтской в Киеве
Столкновения между протестующими и правоохранителями на углу улиц Садовой и Институтской в Киеве /  © УНИАН
© УНИАН
© УНИАН
© УНИАН
© УНИАН
© УНИАН
Правоохранители задерживают командира ''движения ОУН'' Николая Кохановского во время столкновений
Правоохранители задерживают командира "движения ОУН" Николая Кохановского во время столкновений /  © УНИАН
© УНИАН
Народные депутаты Украины Семен Семенченко и Егор Соболев после столкновений
Народные депутаты Украины Семен Семенченко и Егор Соболев после столкновений /  © УНИАН
© УНИАН
Протестующие, задержанные во время столкновений
Протестующие, задержанные во время столкновений /  © УНИАН
© УНИАН

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Новость в сюжете: Митинги в центре Киева
Теги: #полиция#Киев