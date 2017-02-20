Столкновения в центре Киева: полиция освободила задержанных
06:12, 20 февраля 2017Политика
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Комбата так называемой "ОУН" Николая Коханивскго, задержанного во время столкновений сторонников блокады ОРДЛО с силовиками в центре Киева, выпустили из Деснянского райотдела полиции.
Задержанные вышли на свободу / Фото УНИАН
Об этом сообщил народный депутат от Радикальной партии Андрей Лозовой. Позднее его однопартиец Игорь Мосийчук сообщил, что полиция освободила всех задержанных активистов, передает 112.ua.
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Как сообщал УНИАН, по данным полиции, 19 февраля в ходе столкновений на Европейской площади участников акции протеста с правоохранителями серьезно пострадал полицейский, пятеро протестующих были задержаны. Столкновения произошли также возле Администрации президента.
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