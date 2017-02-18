Путин юридически признал террористические группировки "ЛНР" и "ДНР" - Турчинов
Президент РФ Владимир Путин юридически признал квазигосударственные террористические группировки «ЛНР» и «ДНР».
Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО.
По его словам, подписав указ о признании «паспортов» и других «документов» так называемых «ЛНР» и «ДНР», Путин тем самым вышел из Минского процесса.
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Турчинов подчеркнул, что Минский процесс подразумевает деоккупацию Донбасса и его возвращение в правовое поле Украины.
«Подписав этот указ, Путин юридически признал квазигосударственные террористические группировки, которые до этого, как фиговый листок, прикрывали оккупацию Россией части Донбасса», - сказал Турчинов.
По его убеждению, «такой шаг Кремля полностью перечеркивает Минский процесс и равен заявлению России о выходе из него».
Как сообщал УНИАН, Путин подписал указ о признании Россией «паспортов» и других «документов», выданных псевдовластями так называемых «ДНР» и «ЛНР».