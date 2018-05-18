Дональд Трамп / REUTERS

Украинский интерес. Призыв в Мюнхене, разворачивающийся Трамп и перспективная Молдова

Евгений Магда
12:01, 18 февраля 2017
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Петр Порошенко на Мюнхенской конференции не только процитировал Невилла Чемберлена, но и подчеркнул, что речь об Украине без Украины вести бесперспективно. Дональд Трамп стремительно разочаровывает не только некоторых американцев, но и российское руководство. Премьер-министр Молдовы в Киеве был принят на самом высоком уровне.

Дональд Трамп / REUTERS

Мюнхенская конференция по вопросам безопасности уже более полувека является плацдармом для обсуждения насущных проблем международных отношений. Стоит ли удивляться, что и встреча министров иностранных дел G-20, и аналогичное мероприятие в рамках Нормандской четверки привязаны к этому событию. Петр Порошенко воспользовался возможностью не только для того, чтобы подчеркнуть «Путин ненавидит Украину», но и четко обозначить главную позицию: разрешение украинских проблем без Украины неприемлемо. Президентскую уверенность подкрепляет стойкость наших военных на Донбассе и призывы Рекса Тиллерсона и Зигмара Габриэля к Сергею Лаврову выполнять Минские договоренности и повлиять на сепаратистов.

Павел Климкин не ожидает от встречи с коллегами в Нормандском формате дипломатического прорыва, скорее, это будет проба сил для нового шефа немецкой дипломатии Зигмара Габриэля. Он вызывает симпатии в России, однако вряд ли будет самостоятельно определять внешнюю политику Германии, не ориентируясь на Ангелу Меркель. Предшественника Габриэля, Франка-Вальтера Штайнмайера, ставшего президентом Германии, советник Путина Сергей Глазьев назвал «соучастником нацистского путча в Киеве». Очень яркое заявление, особенно адресованное немецкому социал-демократу.

Постепенная коррекция позиции наблюдается и в Вашингтоне. Там покинул свой пост по политически компрометирующим обстоятельствам Майкл Флинн, советник президента по вопросам национальной безопасности, отличавшийся симпатиями к России. Расставание с одним из ключевых членов администрации в первый месяц работы президентом вынудило Дональда Трампа маневрировать, подчеркнув, что Крым был захвачен из-за мягкости Барака Обамы. Валить на предшественников – отнюдь не панацея, однако против сотрудничества с Россией выступил и министр обороны Джеймс Меттис.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не будет обсуждать с западными партнерами вопрос возвращения Крыма. В Кремле стремятся сохранить хорошую мину при плохой игре в ситуации, когда надежды на конструктивные подходы Трампа не находят отражения в реальной жизни. Путин во время коллегии ФСБ дуплетом обвинил западные спецслужбы в активизации работы против российских граждан, а Украину – в стремлении сорвать Минские договоренности.

Тем временем штаб Эмманюэля Макрона, одного из потенциальных фаворитов президентской гонки во Франции, обвинил российские медиа Sputnik и RT в распространении дезинформации о перспективном французском политике. Это сообщение интересно корреспондируется с данными расследований западных СМИ о вмешательстве в ход референдума в Нидерландах, во время которого был нанесен удар по Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС. Франсуа Олланд призвал спецслужбы не допустить кибератак на президентскую кампанию, в которой сам он не принимает участия.

Киев посетил премьер-министр Молдовы Павел Филипп, возглавивший представительную делегацию. Соседского премьера в Киеве принимали на самом высоком уровне, обсуждая не только перспективы экономического сотрудничества, но и внешнеполитические аспекты взаимодействия. Петр Порошенко подчеркнул, что попытки навязать нашим странам извне неприемлемые сценарии реинтеграции обречены на провал. Его молдавский коллега Игорь Додон уже в конце недели заявил, что европейская интеграция в Молдове провалилась. Правда, при этом он не дал ответ, каким будет будущее Молдовы, видимо, гражданам этой страны придется давать ответ на этот вопрос на будущих парламентских выборах. 

Евгений Магда

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Теги: #Трамп#Порошенко#Мюнхен