Глава МИД Великобритании заверил в неизменности позиции по сохранению санкций против России

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время дискуссии на тему: «Будущее Запада: упадок или подъем», которая состоялась в рамках 53-й Международной конференции по безопасности в Мюнхене.

«Мы все сейчас наблюдаем за трагедией в Авдеевке и в вашей стране (Украине). Великобритания на 100% вас поддерживает. Мы поддерживаем право украинцев защищать суверенитет своей страны», - подчеркнул он.

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«Нам следует защитить ту систему, которую мы создали, что если люди будут пересекать «красную линию» современного мирового порядка, когда одна страна аннексирует территории другой страны, то наша реакция всегда будет – введение санкций до тех пор, когда эта агрессия не закончится. Поэтому нам надо защитить стабильность тех правил, которые существовали на протяжении последних 70 лет», - добавил Джонсон.