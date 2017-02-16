Посол Украины при Совете Европы указал на проблемы "большой сделки" между Путиным и Трампом

Дмитрий Кулеба, постоянный представитель Украины при Совете Европы разбирался, что же из этого выйдет, говорится в свежем выпуске журнала "Новое время".

Так, Трамп заявил, что искренне желает заключить с Владимиром Путиным "хорошую сделку". СМИ и эксперты в духе нашего времени мультиплицировали ее до "большой сделки", сеющей страх. У страха глаза велики, а вот у сделки шансы малы. В политике, как в бизнесе, на пути к сложному соглашению нужно проявить волю, преодолеть ряд препятствий и быть удачливым, чтобы привести разные интересы к единому знаменателю.

"Трамп и Путин знают, что такое воля. Оба верят в свою счастливую звезду. Но и этого недостаточно, чтобы преодолеть как минимум шесть сложнейших препятствий", - отмечает Кулеба.

Так, первое - Китай. Несомненно, стратегическую угрозу Америке новая администрация США видит не в России, а в Китае. Но Путин искренне называет Китай главным партнером России. "И неудивительно, ведь РФ критически зависит от КНР в экономике, вопросах своей национальной безопасности на Дальнем Востоке и в международной политике, где позиции двух стран по ключевым вопросам идентичны. Разбить эту связку еще сложнее, чем связку России с Ираном", - убежден постоянный представитель Украины при Совете Европы.

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Второе препятствие - борьба за лидерство: "В той же Сирии Трамп захочет, чтобы Америка была прежде всего, но там прежде всего уже Россия. И Путину уступать будет так же нелегко, как Трампу признать себя младшим партнером".

Кроме того, тень России преследует Трампа во внутренней политике: реакцией на любое доброе слово о России и Путине является мощный хор оппонентов каких-либо уступок Москве.

Также между Трампом и Путиным существует проблема недоверия: оба игрока способны в результате не расплатиться по счету, убежден Кулеба. Им сложно доверять друг другу. "А когда в товарищах доверия нет, для обоих цена ошибки возрастает до космических высот", - подчеркнул он.

Постоянный представитель Украины при Совете Европы обращает внимание на то, что нас запугивают тем, что первой жертвой "большой сделки" станет Украина. "Это, выражаясь одним из любимейших терминов президента Трампа, фейковая новость. Россия может попытаться сделать Украину одним из объектов соглашения. Но не так просто сковырнуть с места государство, желающее и способное защищаться", - отметил Кулеба.

Таким образом, Трамп хочет улучшить отношения с Россией, которая тесно дружит с врагами Америки, доверие между США и Россией — крайне низкое, а во внутриамериканской политической среде президенту угрожает мощная оппозиция сближения с Путиным. В политике, конечно, возможно все. Но пока у "большой сделки" есть большие проблемы.

Полный текст статьи читайте в свежем выпуске журнала "Новое время".