Луценко подтвердил расследование дела о стрельбе по правоохранителям во время Майдана

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге.

“В нашем производстве есть дело о выстрелах со стороны Майдана в правоохранителей? Да, такое дело есть”, - сказал Луценко.

Напомним, Генпрокуратура закончила расследование и направила в суд уголовное дело о расстреле активистов Майдана в феврале 2014 года по обвинению в совершении этого преступления двух бойцов и заместителя командира киевского полка спецподразделения МВД “Беркут”.