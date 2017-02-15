Луценко подтвердил расследование дела о стрельбе по правоохранителям во время Майдана
17:10, 15 февраля 2017Политика
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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что Генпрокуратура расследует уголовное производство «относительно выстрелов» в правоохранителей со стороны активистов Евромайдана зимой 2014 года.
ГПУ расследует дело о стрельбе по правоохранителям со стороны Майдана / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге.
“В нашем производстве есть дело о выстрелах со стороны Майдана в правоохранителей? Да, такое дело есть”, - сказал Луценко.
Напомним, Генпрокуратура закончила расследование и направила в суд уголовное дело о расстреле активистов Майдана в феврале 2014 года по обвинению в совершении этого преступления двух бойцов и заместителя командира киевского полка спецподразделения МВД “Беркут”.
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