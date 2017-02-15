Руководитель САП о деле Охендовского: Смеется тот, кто смеется последним

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Холодницкий сказал, комментируя заявление Охендовского о том, что следствие якобы не имеет никаких доказательств его вины и что следователи сами понесут ответственность за привлечение его к уголовной ответственности.

“По поводу того, что он (Охендовский) насмехается, то каждый делает свои выводы. Но я уверен (в этом деле — УНИАН). Мы вынуждены были продлить следствие по этому делу еще на два месяца, хотя я ожидал окончания следствия, поскольку слышал в ноябре и декабре заверения, что там «железобетонные» доказательства. Я ожидал в феврале обвинительный акт. А то, что он насмехается, - смеется тот, кто смеется последним. Поэтому подождем”, - сказал Холодницкий.

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Кроме того, он отметил, что не стоит серьезно воспринимать заявления Охендовского о возбуждении уголовного производства в отношении детективов НАБУ по его заявлению.

“У каждого есть свое право. У нас по каждому производству нам вменяют, что мы что-то не так делаем. Сейчас такой Уголовный процессуальный кодекс, что для возбуждения производства не нужна доследственная проверка. Сейчас кто-то сказал - и уже есть производство. Поэтому это не нужно воспринимать так вот страшно”, - сказал руководитель САП.

Как сообщал УНИАН, прокуратура объявила Охендовскому подозрение в получении взяток в особо крупных размерах, а именно денежных средств из "черной кассы" Партии регионов.

По данным НАБУ, общая сумма взяток, которые получил подозреваемый, превышает 160 тыс. долларов.

Председатель ЦИК уверяет, что докажет свою невиновность и не покинет Украину.

9 февраля Апелляционный суд Киева отказался отменить меру пресечения Охендовскому в виде личного обязательства. Таким образом, мера действовала до 13 февраля. Также апелляционный суд отказался отстранить Охендовского от должности председателя ЦИК.

После обнародования этих решений Охендовский заявил, что дело в отношении него «развалится», а он намерен добиться наказания тех, «кто сфальсифицировал».

Сегодня Холодницкий сообщил, что 13 февраля истек двухмесячный срок проведения досудебного расследования дела в отношении председателя ЦИК и срок расследования продлен еще на два месяца.