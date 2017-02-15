"Документы на добычу янтаря": в Волынском облсовете объяснили, за чем пришли вооруженные представители ГПУ

Вооруженные представители ГПУ пришли в Волынский облсовет, чтобы забрать документы, связанные с лицензией коммунального предприятия "Волыньприродресурс" на добычу янтаря в области. Об этом председатель облсовета Игорь Палица написал в Facebook.

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"Сегодня в Волынский облсовет с обысками пришла Генпрокуратура! Согласно решению знаменитого Печерского суда следователи пришли забрать всю документацию, связанную с лицензией "Волыньприродресурса" на добычу янтаря! Впервые, когда коммунальное предприятие, которое принадлежит общине области, получило вполне законно и официально спецразрешение на добычу янтаря, люди начали верить, что не все так плохо, что зарабатывать на Волынских недрах будут не частные кипрские фирмочки или никому не известные предприниматели, а областной, районные и сельские бюджеты", – написал Палица.

"Генпрокуратура, которая не удосужилась посадить чиновников, которые разворовывают Государственный бюджет и крышуют торговлю и контрабанду с террористами, решила напугать людей, чтобы они даже и не думали посягать на выведение черного бизнеса в легальную плоскость! До конца этого года Волынский бюджет должен дополнительно получить минимум миллиард гривень от добычи янтаря, и обязательно получит, как бы и кто нам не мешал", - утверждает председатель облсовета.

Палица выразил надежду, что генпрокурор "не в курсе", что происходит, и разберется в законности действий его подчиненных.

Как писал УНИАН, в Волынский облсовет в среду, 15 февраля, пришли более 10 человек с автоматами и в бронежилетах. Местное информагентство сообщило, что вооруженные люди пришли взять оригиналы сессионных решений, касающихся КП "Волыньприродресурс". Хотя эти решения не имеют конфиденциального характера и находятся в открытом доступе на сайте облсовета.

Коммунальное предприятие "Волыньприродресурс" получило лицензии на разработку месторождений янтаря, торфа и меди в начале февраля.