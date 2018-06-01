Вехи недели. Бесславная Рада, показательный Гиви и полицейская рокировка

Украинские законодатели продолжают испытывать терпение своих избирателей. Нет, нельзя сказать, что они не делают ничего, однако темпы принятия ими решений и эффективность законотворчества вызывает заметное раздражение у большого количества сограждан. Верховная Рада закрепилась на последнем месте в списке доверия к государственным органам власти, и пока нет оснований рассчитывать, что сможет оттуда быстро пойти на повышение. «Патриотические призывы» Андрея Парубия разбиваются о физическое отсутствие большей части законодателей в сессионном зале, а перфоманс Алексея Гончаренко у немецкого посольства или схватка вокруг пиджака Сергея Лещенко только добавляют негатива в восприятие пассивности законодателей.

Юлия Тимошенко тем временем стремится сыграть против существующего тренда, излучая повышенную активность после мимолетной встречи с Дональдом Трампом. Она готова объявлять военное положение, снижать тарифы и увольнять правительство Гройсмана. Юлия Владимировна со товарищи даже пыталась зарегистрировать соответствующее постановление, но без особого успеха – не оказалось необходимых 150 подписей народных избранников. Напомню, что до апреля у Кабинета Министров действует годичная индульгенция, связанная с принятием при утверждении правительства программы его действий.

Ряд парламентариев, к которым периодически присоединяются другие политики, продолжают игру в «блокаду» сообщения с оккупированными территориями, по странной причине сосредотачиваясь преимущественно на железной дороге. Если участие в подобных действиях политиков или людей в камуфляже стало привычным, то официальное присоединение военнослужащих из 16-го батальона (пусть и находящихся в отпуске) – опасный сигнал. Стоит отметить, что борьба с перевозками угля в разгар отопительного сезона выглядит, мягко говоря, недальновидной, построенной на большевистском принципе «Чем хуже – тем лучше». Досадно, что обострение происходит накануне годовщины расстрела Небесной Сотни и на фоне разговоров о необходимости очередного Майдана в социальных сетях.

Евгений Марчук и Владимир Горбулин на минувшей неделе каждый по-своему внесли свою лепту в понимание происходящего в стране, отмечая широкомасштабность гибридности и необходимость системного разрешения проблем, стоящих перед страной. Марчук не исключает необходимости перехода к президентской республике на фоне приближения к точке отсчета, после которой от Украины потребуются непопулярные решения. Горбулин полагает, что у России есть три различных сценария для Украины, которым, впрочем, можно противостоять – некоторые военно-политические успехи у нашей страны за последнее время есть. Показательно, что глубокое видение ситуации все чаще показывают представители старой гвардии, а не недавние фавориты избирательных кампаний.

Смерть Гиви (Михаила Толстых), прославившегося показной бравадой и издевательствами над пленными украинскими воинами, вряд ли может изменить расстановку сил на Донбассе. Туда, в частности, отправился в качестве «политрука» российский писатель Захар Прилепин. Москва не собирается выпускать восток Украины, да и всю нашу страну в целом, из сферы своих интересов. Об этом свидетельствует и публичное осуждение Сергеем Лавровым «русофобии» украинской власти, и его же призыв к официальному Киеву «заняться децентрализацией».

Эпопея с назначением нового шефа Национальной полиции подошла к концу. Им стал Сергей Князев, полицейский генерал, который вряд ли будет создавать проблемы для Арсена Авакова. Тот, впрочем, использовал политический опыт, дабы стреножить подчиненного на всякий случай: отчет Национальной полиции об отсутствии видимого прогресса в расследовании дела об убийстве Павла Шеремета, как нельзя кстати совпал с утверждением Князева в новой должности. Впрочем, у других правоохранителей, представляющих новую формацию, судя по пресс-конференции главы НАБУ Артема Сытника, дела обстоят ненамного лучше: профессиональные антикоррупционеры не могут похвастаться заметными обществом успехами.

Евгений Магда