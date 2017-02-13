Джемилев: Россия предлагала списать "долг Януковича" в обмен на свет в Крыму

Об этом рассказал народный депутат и уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев в интервью "Апострофу".

"Я знаю, когда перекрыли электропоставки, сюда приезжали комиссары. Это никогда в прессу не проходило, мне Аваков звонил и говорил: "Знаете, они поехали к Яценюку. Российские представители предлагают простить 1 миллиард долларов долга Януковича, если мы снова подключим электричество. Как вы на это смотрите?" - вспомнил он об этой ситуации.

Читайте такжеДжемилев объяснил, почему Россия будет вынуждена отдать Крым

В свою очередь Джемилев ответил: "Мы не торгуем своей родиной. Пусть предлагает, мы не будем подключать".

Кроме того, продолжил уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа, представители РФ обращались и к Порошенко.

"Но судя по тому, что они с пустыми руками ехали, понятно, какой был ответ Порошенко. Так что блокада сильно ударила по ним, она сделала намного дороже содержание Крыма", - подытожил Джемилев.

Ранее УНИАН сообщал, что перед оккупацией Крыма в 2014 году президент России Владимир Путин разговаривал по телефону с одним из лидеров крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым и заверял его, что защитит права крымских татар.