Трамп: Поддержка Литвой Украины способствует достижению общей цели

«Литва является ценным союзником по НАТО, который показывает пример другим, выполняя свои обязательства перед нашей общей обороной, – это наглядно доказывает увеличение расходов на оборону с целью выполнения согласованных требований НАТО», – говорится в письме Трампа, которое опубликовала пресс-служба президента Литвы, передает Радио Свобода.

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Накануне президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что страны Балтии будут добиваться дополнительных мер безопасности от США и НАТО из-за масштабных военных учений российских и белорусских вооруженных сил на территории Беларуси под названием «Запад-2017».

Страны Балтии – Литва, Латвия и Эстония опасаются возможной агрессии России после аннексии Москвой украинского Крыма, оккупации части Донбасса и поддержки там сепаратистов.

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Литовской Республики Линас Линкявичюс 10 февраля посетил Авдеевку, чтобы увидеть последствия российской агрессии. Литва направит городу 80 тысяч евро помощи.