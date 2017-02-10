Трамп: Поддержка Литвой Украины способствует достижению общей цели

16:38, 10 февраля 2017
Политика
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Президент США Дональд Трамп заявил, что поддержка Литвой суверенитета и территориальной целостности Украины, а также усилия по диверсификации источников энергии способствуют достижению общей цели - повышения безопасности в Европе и в регионе.

Дональд Трамп / REUTERS

«Литва является ценным союзником по НАТО, который показывает пример другим, выполняя свои обязательства перед нашей общей обороной, – это наглядно доказывает увеличение расходов на оборону с целью выполнения согласованных требований НАТО», – говорится в письме Трампа, которое опубликовала пресс-служба президента Литвы, передает Радио Свобода.

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Накануне президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что страны Балтии будут добиваться дополнительных мер безопасности от США и НАТО из-за масштабных военных учений российских и белорусских вооруженных сил на территории Беларуси под названием «Запад-2017».

Страны Балтии – Литва, Латвия и Эстония опасаются возможной агрессии России после аннексии Москвой украинского Крыма, оккупации части Донбасса и поддержки там сепаратистов.

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Литовской Республики Линас Линкявичюс 10 февраля посетил Авдеевку, чтобы увидеть последствия российской агрессии. Литва направит городу 80 тысяч евро помощи.

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Теги: #Трамп#США